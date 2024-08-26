Воробьев: важно завершить строительство всех спортивных объектов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, все это будет реализовано, в том числе с привлечением внебюджетные средств.

Воробьев добавил, что ряд регионов успешно предлагает условия или компенсацию затрат на инфраструктуру, а также выделяет бесплатно землю.

«Это позволяет значительно наращивать качественные спортивные объекты в наиболее востребованных городах. У нас, вы знаете, такая потребность тоже есть», — отметил губернатор.