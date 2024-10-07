Волейбольный фестиваль в Одинцове стал главным спортивным событием сентября
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Главным спортивным событием сентября по версии подписчиков официального Telegram-канала министерства физической культуры и спорта Московской области стал традиционный волейбольный фестиваль в Одинцовском городском округе с участием профессиональных игроков команды «Заречье-Одинцово». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Голосование проходило со 2 по 7 октября. Подавляющее большинство участников отдали свой голос за фестиваль волейбола в Одинцове — 70%.
Второй по популярности вариант ответа — финальный турнир Кубка чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде в Рузском городском округе. За данное событие проголосовали 13% респондентов.
Третьим в голосовании стал «Арбузный кросс», собравший в Одинцове свыше 1 500 любителей бега. За него свой голос отдали 6% участников опроса.
Ежегодный VI фестиваль волейбола прошел 16 сентября на центральном стадионе в Одинцове. Мероприятие объединило 28 смешанных команд школьников 2010–2011 годов рождения. Спортсмены играли на специально оборудованных семи мобильных волейбольных площадках, установленных прямо на футбольном поле.
Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из Училища олимпийского резерва № 2 Московской области.
По итогам соревнований победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли воспитанники гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» завоевала сборная школы «КвантУм» (г. Звенигород).
Фестиваль волейбола проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.