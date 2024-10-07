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Волейбольный фестиваль в Одинцове стал главным спортивным событием сентября

Главным спортивным событием сентября по версии подписчиков официального Telegram-канала министерства физической культуры и спорта Московской области стал традиционный волейбольный фестиваль в Одинцовском городском округе с участием профессиональных игроков команды «Заречье-Одинцово». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

​Голосование проходило со 2 по 7 октября. Подавляющее большинство участников отдали свой голос за фестиваль волейбола в Одинцове — 70%.

​Второй по популярности вариант ответа — финальный турнир Кубка чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде в Рузском городском округе. За данное событие проголосовали 13% респондентов.

​Третьим в голосовании стал «Арбузный кросс», собравший в Одинцове свыше 1 500 любителей бега. За него свой голос отдали 6% участников опроса.

Ежегодный VI фестиваль волейбола прошел 16 сентября на центральном стадионе в Одинцове. Мероприятие объединило 28 смешанных команд школьников 2010–2011 годов рождения. Спортсмены играли на специально оборудованных семи мобильных волейбольных площадках, установленных прямо на футбольном поле.

​Активную поддержку участникам оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из Училища олимпийского резерва № 2 Московской области.

​По итогам соревнований победителями стала команда Одинцовской лингвистической гимназии. Второе место заняли воспитанники гимназии Святителя Василия Великого, а «бронзу» завоевала сборная школы «КвантУм» (г. Звенигород).

​Фестиваль волейбола проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.