Волейболисты из Электростали заняли второе место в Подмосковье

Команда лицея № 7 из Электростали заняла второе место на региональном этапе Школьной лиги по волейболу, который завершился 6 апреля в Подмосковье. В финале спортсмены уступили соперникам в напряженной борьбе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальная игра получилась напряженной и зрелищной. Интрига сохранялась до последнего розыгрыша: соперники продемонстрировали серьезную тактическую подготовку, однако электростальские спортсмены боролись за каждый мяч и поддерживали друг друга в ключевые моменты встречи.

В администрации отметили, что второе место на уровне региона стало значимым результатом для команды. Серебро подтвердило высокий уровень подготовки и боевой настрой спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.