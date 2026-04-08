Волейболистки из Подмосковья выиграли турнир в Италии

Спортсменки училища олимпийского резерва №2 из Звенигорода Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина завоевали золото международного турнира «Корнаккья» в составе сборной России до 17 лет. Соревнования прошли в итальянском Порденоне, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале юниорская сборная России уверенно обыграла итальянский клуб «Арджентарио» со счетом 3:0. Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и заметное игровое преимущество на протяжении всего матча.

Турнир «Корнаккья» проводится с 1983 года и считается одним из самых престижных международных стартов среди юношеских и юниорских команд. Эти соревнования стали первым международным выступлением для российских юниорских и молодежных сборных после снятия ограничений на участие в международных турнирах.

С 10 по 18 апреля подмосковные спортсменки выступят в составе сборной Московской области на первенстве Центрального федерального округа в Воронеже. Турнир станет отборочным этапом к финалу XIII летней Спартакиады учащихся России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.