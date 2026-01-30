Владимир Максимов из Подмосковья получил орден «За доблестный труд»

Главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов удостоен ордена «За доблестный труд» за вклад в развитие спорта и многолетнюю работу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Максимова, главного тренера гандбольного клуба «Чеховские медведи», орденом «За доблестный труд». Награда присуждена за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную деятельность. В октябре 2026 года Владимир Максимов отметил 80-летие.

Владимир Максимов возглавляет «Чеховские медведи» с момента основания клуба в Подмосковье. Под его руководством команда 21 раз становилась чемпионом России, 12 раз выигрывала Кубок России и девять раз — Суперкубок страны. В 2022 году сборная Московской области под его руководством победила на Спартакиаде сильнейших.

На международной арене команда из Подмосковья выиграла Кубок кубков в 2006 году и вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов в 2010 году.

В качестве главного тренера мужской сборной России по гандболу Владимир Максимов работал в 1992–2004 и 2005–2008 годах. Под его руководством сборная завоевала золото Олимпийских игр в Сиднее (2000), бронзу Олимпийских игр в Афинах (2004), а также побеждала на чемпионатах мира и Европы.

В игровой карьере Владимир Максимов выступал за клубы «Университет» (Краснодар) и МАИ (Москва), становился олимпийским чемпионом Монреаля-1976, серебряным призером чемпионата мира 1978 года, трижды выигрывал чемпионат СССР и становился обладателем европейских клубных трофеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.