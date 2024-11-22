Ветераны СВО из 10 регионов РФ поучаствовали в соревнованиях по плаванию в Истре

Накануне в спортивном центре «Арена-Истра» в Истре состоялись межрегиональные соревнования по плаванию для ветеранов СВО. Организаторами кубка «СВОи» стали филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области, заслуженный мастер спорта РФ по плаванию, чемпион и рекордсмен мира, Европы и России Андрей Арбузов, АНО «Школа развития плавания и гидрореабилитации «Волна за волной», администрация городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы создали программу гидрореабилитации и начали ее развивать. Соревнования мы проводим в качестве мотивации для ребят, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Это помогает формировать у них правильные ценностные и жизненные ориентиры», — отметил заслуженный мастер спорта по плаванию, чемпион и рекордсмен мира, Европы, чемпион России, руководитель АНО «Школа развития плавания и гидрореабилитации «Волна за волной» Андрей Арбузов.

«Филиал фонда поддержал идею проведения таких соревнований, потому что мы считаем, что лучшая реабилитация — это спорт. Участие в спортивных мероприятиях дает не только ощущение того, что жизнь продолжается, несмотря ни на что, но и возможность преодолеть себя. Мы считаем, что эти соревнования — победа над собой, возможность проявить свое упорство и поддержать друг друга», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.

60 ветеранам СВО из 10 регионов России было предложено преодолеть дистанцию 50 метров свободным стилем. Отдельная номинация была отведена для ветеранов с инвалидностью — для этой категории организовали отдельный заплыв.

«Через спорт можно достичь многого — мы активно работаем с ветеранами в этом направлении. Недавно завершился финальный «Кубок Защитников Отечества» на федеральной территории «Сириус», где собралось более 200 героев из 62 регионов России. Соревнования в Подмосковье — первые по плаванию. Мы видим в этом направлении большой потенциал. Это очень хорошая практика, которую необходимо развивать для поддержки ветеранов СВО», — подчеркнул герой России член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.

Почетными гостями Кубка стали: начальник департамента спорта, паралимпизма и культурно-досуговой деятельности фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров; заслуженный мастер спорта по плаванию, чемпион мира и Европы, ветеран военного конфликта в Афганистане, депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев; участники образовательной программы «Время Героев», участники СВО: Герой России Владислав Головин («Струна»), Кирилл Лосунчуков, Роман Гришин; заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов; чемпионка мира по самбо Карина Черевань.

По итогам заплывов определили 8 сильнейших пловцов в каждой категории. Все участники соревнований награждены дипломами и памятными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.