Ветераны боев из Подмосковья завоевали 9 медалей на «Кубке Защитников Отечества»

Сборная ветеранов боевых действий из Московской области завоевала девять медалей на межрегиональных комплексных физкультурных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В копилке команды региона 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая награда. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Московскую область на соревнованиях представляли 10 спортсменов. По итогам турнира подмосковные параатлеты завоевали две золотые и две серебряные медали в дисциплине «армрестлинг». Лучшей в рамках «Кубка Защитников Отечества» стала команда по волейболу сидя из Подмосковья.

В настольном теннисе подмосковные спортсмены принесли в копилку сборной региона «золото», «серебро» и «бронзу». Пловцы из Московской области стали серебряными призерами турнира.

В «Кубке Защитников Отечества» принимали участие 100 ветеранов боевых действий из девяти регионов России: Калужской, Костромской, Московской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Вологодской и Ярославской областей. Спортсмены соревновались в плавании, пауэрлифтинге, армрестлинге, дартсе, настольном теннисе, пулевой стрельбе и волейболе сидя.

Межрегиональные комплексные физкультурные соревнования среди ветеранов боевых действий «Кубок Защитников Отечества» проходили с 24 по 26 октября в Ярославле в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.