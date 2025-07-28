Ветеран СВО из Шатуры взял бронзу на «Кубке мужества»

В Серпухове прошел Межрегиональный спортивный фестиваль, на котором наш округ достойно представили члены Ассоциации ветеранов СВО Антон Вахмянин и Григорий Куликов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования собрали более 180 участников из шести регионов страны.

Ветераны состязались в четырех дисциплинах: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт.

Житель Шатуры, ветеран СВО Антон Вахмянин занял третье место в гиревом спорте.

«Большая благодарность нашему руководителю Ассоциации ветеранов СВО Василию Карпову за то, что он нас объединил, собрал команду, организовал поездку, занимался оформлением необходимых документов, болел за нас», — сказал Антон Вахмянин.

По его словам, сегодня очень важно привлекать бойцов к спорту, и в дальнейшем это станет одной из главных задач Ассоциации.

По итогам общекомандного зачета Подмосковье оказалось на первом месте по количеству всех завоеванных наград. Регион представляли участники специальной военной операции из 36 округов. Наш Антон Вахмянин стал одним из 14 участников, имеющих высокую государственную награду. Он — кавалер ордена Мужества.

Фестиваль организован Министерством спорта РФ при поддержке Паралимпийского комитета. Он прошел впервые и стал значимым событием для развития адаптивных видов спорта среди ветеранов боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.