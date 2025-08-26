Ветеран СВО из Серпухова снова победил в соревнованиях по пауэрлифтингу

Руководитель Серпуховского отделения ассоциации ветеранов СВО, Кавалер ордена мужества, ветеран боевых действий Игорь Старовойт стал победителем всероссийского турнира по пауэрлифтингу «Жара». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лучшие тяжелоатлеты страны соревновались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, приседаниях, жиме лежа, становой тяге, подъеме на бицепс, армлифтинге, стритлифтинге и других дисциплинах.

На соревнованиях в Долгопрудном Игорь Старовойт установил личный рекорд в весовой категории до 90 кг, взяв вес 172,5 кг. Серпухович занял I место в своей весовой категории и в абсолюте.

Игорь Старовойт, выполняя боевую задачу в зоне СВО, получил тяжелое ранение. Несмотря на это, он не сломался. Игорь выбрал пауэрлифтинг и добивается в нем больших успехов.

Кроме того, как заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Игорь Старовойт занимается развитием адаптивного и инновационного спорта в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.