Ветеран СВО из Подмосковья завоевал серебро в финале «Кубка Защитников Отечества»

Подмосковный спортсмен Николай Макаров завоевал серебряную медаль в соревнованиях по армрестлингу в рамках первого Всероссийского турнира «Кубок Защитников Отечества», сообщает пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Спортсмены из Московской области на «Кубке Защитников Отечества» выступали в трех дисциплинах: волейболе сидя, армрестлинге и стрельбе.

По итогам соревнований по армрестлингу представитель региона Николай Макаров стал серебряным призером в весовой категории свыше 90 кг стоя (правая рука). Областная команда по волейболу сидя заняла четвертое место на турнире.

В течение трех дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов России состязались в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Всего в финальных соревнованиях было разыграно 18 комплектов наград. За выход в финал «Кубка Защитников Отечества» боролись более 600 ветеранов СВО из 87 регионов России.

«Особенностью Кубка является то, что десять лет назад здесь проходили Паралимпийские игры, где российские спортсмены выиграли 30 золотых медалей. Этот успех передался этим соревнованиям. Я давно не видел такого яркого по страстям финала, как здесь. Мы гордимся вами! Вы не жалели себя и бились, чтобы стать первыми. Вы все герои и победители!» — отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

К соревнованиям команду Подмосковья готовили тренеры сборной Московской области, чемпионы мира, призеры Паралимпийских игр.

Мероприятие проводится фондом «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России и министерством спорта России.

Первый всероссийский турнир «Кубок Защитников Отечества» проходил с 14 по 17 ноября в Сочи на федеральной территории «Сириус» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Кубок Защитников Отечества» — межрегиональное спортивное первенство среди ветеранов СВО с инвалидностью. Его проводят с целью реабилитации ветеранов и вовлечения их в паралимпийское движение. В этом году прошло пять межрегиональных «Кубков Защитников Отечества»: в Кузбассе, Башкортостане, Калужской области, Хабаровском и Ставропольском краях. В каждом участвовали ветераны из одного или двух федеральных округов. Их победители собрались на итоговом первенстве в Сириусе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.