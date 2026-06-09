Ветеран СВО из Люберец выступил на этапе X-WATERS в Красногорске

Представитель ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы Иван Монец принял участие в заплыве на открытой воде X-WATERS, который прошел в минувшие выходные в Красногорске. Соревнования стали первым этапом Кубка Москвы и этапом чемпионата мира по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске в минувшие выходные состоялся заплыв на открытой воде X-WATERS. Турнир стал первым этапом Кубка Москвы X-WATERS, а также вошел в программу чемпионата мира по плаванию на открытой воде.

Представитель Ассоциации ветеранов СВО Люберец Иван Монец посвятил свое выступление участникам спецоперации.

«Свой первый заплыв я посвящаю всем участникам СВО и тем, кого с нами нет, но они навсегда в наших сердцах. Я выражаю огромную благодарность Ассоциации ветеранов СВО Люберец и организаторам соревнований за возможность принять участие в заплыве», — отметил Иван Монец.

В этом году на старт вышли более 800 человек, финишировали 639 спортсменов. Участники могли выбрать дистанцию от 500 метров до 5 километров в зависимости от уровня подготовки. Также в рамках турнира прошли эстафетные заплывы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.