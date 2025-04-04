Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул случайно выбила 3 передних зуба
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Во время игры в падел ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул сама себе выбила три передних зуба, сообщает Sport Baza.
Как рассказала телеведущая, она случайно ударила себя ракеткой по лицу. После происшествия она собрала выбитые зубы и отправилась в клинику.
Падел — это спортивная игра, она очень похожа на теннис.
Ранее российские спортсмены начали массово обращаться к врачам из-за проблем, вызванных употреблением жевательного табака — снюса. Они жалуются на сухость и гной во рту, кровоточивость десен и выпадение зубов.