Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул случайно выбила 3 передних зуба

Во время игры в падел ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул сама себе выбила три передних зуба, сообщает Sport Baza .

Как рассказала телеведущая, она случайно ударила себя ракеткой по лицу. После происшествия она собрала выбитые зубы и отправилась в клинику.

Падел — это спортивная игра, она очень похожа на теннис.

Ранее российские спортсмены начали массово обращаться к врачам из-за проблем, вызванных употреблением жевательного табака — снюса. Они жалуются на сухость и гной во рту, кровоточивость десен и выпадение зубов.