Ведется работа по возвращению соревнований UFC в Россию

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в Telegram-канале , что ведется работа над возвращением соревнований UFC в РФ.

Такие турниры не проводились в России уже шесть лет. Последнее подобное событие было в Москве в ноябре 2019 года.

Турниры UFC проводились в России суммарно три раза — в сентябре 2018 года в Москве, в апреле 2019 года в Петербурге и в ноябре 2019 года.

Ранее россиянин Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.