Ведется работа по возвращению соревнований UFC в Россию
Спецпосланник главы России договаривается о возвращении соревнований UFC в РФ
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в Telegram-канале, что ведется работа над возвращением соревнований UFC в РФ.
Такие турниры не проводились в России уже шесть лет. Последнее подобное событие было в Москве в ноябре 2019 года.
Турниры UFC проводились в России суммарно три раза — в сентябре 2018 года в Москве, в апреле 2019 года в Петербурге и в ноябре 2019 года.
Ранее россиянин Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.