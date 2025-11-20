В Жуковском пройдет турнир по быстрым шахматам «Сильный ход».

В Жуковской библиотеке № 8, расположенной по адресу: улица Фрунзе, дом 28, на третьем этаже Дворца культуры, 24 ноября состоится шахматный турнир «Сильный ход». Мероприятие пройдет в формате быстрых шахмат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проводятся в двух конкурсных номинациях: для юношей и девушек не старше 2008 года рождения. Остальные участники смогут сыграть вне конкурса.

Все партии, включая победы и ничьи, будут зафиксированы в официальной системе Российской шахматной федерации, а участникам будет присвоен или пересчитан рейтинг ФШР.

Для участия в турнире обязательна предварительная запись, которая осуществляется через онлайн-форму по ссылке. С подробными условиями и правилами проведения мероприятия можно ознакомиться в положении о турнире.

Регистрация участников запланирована на 15:30, начало соревнований — на 16:00.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону библиотеки: +7 (498) 484-74-10.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.