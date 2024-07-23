В Волоколамске прошел масштабный турнир, приуроченный к Международному дню шахмат

Показать свое мастерство во Дворце спорта «Лама» собрались шахматисты Волоколамского округа, а также гости из Истры, Красногорска, Можайска, Москвы, Одинцова, Рузы и других городов Подмосковья. Участниками соревнований стали 96 спортсменов в трех возрастных группах, передает пресс-служба администрации городского округа.

Перед началом турнира с приветственным словом ко всем обратились заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева и депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Девять туров шахматных партий растянулись на несколько часов, в очередной раз подтвердив, что шахматы — не только спокойная и размеренная игра, но и динамичные, захватывающие поединки между участниками.

Самыми быстрыми шахматистами оказались спортсмены 2013–2014 гг. рождения. Пока старшие возрастные группы еще доигрывали свои туры, юные гроссмейстеры уже участвовали в церемонии награждения.

«О турнире узнали из соцсетей, еще месяц назад зарегистрировались. Приехали за сто километров. И не зря!» — рассказал Виталий Лепилов из Красногорска.

Среди более опытных, старших игроков, настоящий фурор произвела Маргарита Сидорова из Можайска, ставшая абсолютным победителем в группе. После девяти победных туров подряд другие шахматисты прозвали ее «Королева Марго».

Организаторами турнира выступили волоколамские шахматные клубы — «Форпост» и «Две ладьи», которые поблагодарили за поддержку ДС «Лама», Московское областное отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» и администрацию Волоколамского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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