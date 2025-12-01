сегодня в 09:41

В Талдоме прошел спортивный праздник ГТО «Путь к рекордам»

28 ноября — День здоровья и спорта прошел в спортивном комплексе «Атлант» Талдомского городского округа, собрав сотни участников трудового коллектива региона. Это событие стало частью масштабного спортивного праздника Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие собрало работников предприятий и организаций района, всех желающих проявить себя физически, укрепить здоровье. Под руководством инструкторов участники соревновались в беге, прыжках в длину, подтягивании, метании снаряда и прочих дисциплинах программы ГТО.

Особое внимание уделялось не только индивидуальным достижениям, но и развитию чувства команды, товарищества и поддержки друг друга. Участников сопровождали доброжелательные зрители, поддерживая каждого участника словами одобрения и аплодисментами.

«Благодарю участников за высокую активность, волю к победе и настоящий командный дух. Энергия, которую вы продемонстрировали, заряжает и вселяет уверенность в том, что у нашего округа — сильное и спортивное будущее», — подчеркнул глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Итоги соревнований были подведены торжественно: победители получили медали, дипломы и памятные призы, но главным результатом стали улыбки участников и радость участия в общем деле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.