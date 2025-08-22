В Ступине определили лучших шашистов и шахматистов

Шашечный клуб города Ступино стал площадкой для зонального этапа чемпионата Московской области по русским шашкам и шахматам. В турнире участвовали члены 8 клубов «Активное долголетие». Соревнование объединило 48 пенсионеров из Каширы, Серебряных Прудов, Чехова, Коломны и других городов юга Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Состязание проходило по Швейцарской системе. Участник, заработавший наибольшее количество очков, становится победителем. Система была впервые представлена в 1895 году на Международном шахматном турнире в Цюрихе. В зональном этапе участвовали мужчины и женщины. Партии длились от 5 до 20 минут.

Лучший результат в шахматах показал Борис Мудров из Чехова. Победителем среди шашистов стал Сергей Мишин из Ступина. В число призеров вошли Александр Качура из Серпухова и Николай Панкратов из Чехова, Борис Коваденко из Ленинского городского круга и житель Ступина Виктор Краснов.

Самым старшим участником турнира стал житель Озер, 85-летний Евгений Игнатов. Всем шашистам и шахматистам были вручены грамоты. Также сотрудники Социального центра «Ступинский» всем присутствующим предлагали ароматный чай с пирогами.

По результатам турнира определился состав команды «Юг». В финал вышли 8 игроков: Борис Мудров, Александр Качура, Николай Панкратов, Сергей Дкмьяненко, Сергей Мишин, Борис Коваленко, Анатолий Казаков и Виктор Краснов. Лучшие шашисты и шахматисты юга Подмосковья выступят на областном состязании, которое состоится 10 сентября в городе Ступино.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.