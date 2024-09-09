В Ступине 28 сентября пройдут соревнования по мотокроссу

В Ступине 28 сентября состоятся соревнования по мотокроссу, которые соберут спортсменов разного возраста и уровня мастерства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе соревнований — захватывающие гонки во всех основных классах. На трассу выйдут юные гонщики и профессионалы. Женщины также смогут продемонстрировать свои навыки и побороться за призовые места.

Гонки пройдут в рамках первенства Московской области по мини-мотокроссу и открытого первенства городского округа Ступино по мотокроссу.

Участники будут соревноваться в классах 65, 85, 125 и 250 кубических сантиметров. Кроме того, зрителей ждет яркая гонка по мини-мотокроссу в категориях 50, 110, 125, 150 и 190 кубических сантиметров. Классы 125 и 150 будут бороться за звание лучших на региональном уровне.

Организатор соревнований — спортивно-технический клуб «Восток».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.