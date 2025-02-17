В Солнечногорске провели спартакиаду в память о воинах-интернационалистах

Открытая спартакиада по военно-прикладным видам спорта «Путь к Победе» прошла в Солнечногорске на базе школы № 4. Она была посвящена Дню памяти воинов-интернационалистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ней участвовали 12 команд из Солнечногорска, Зеленограда и Мытищ. Они представляли общеобразовательные учреждения, военно-патриотические организации, кадетские классы, юнармейские отряды.

Спартакиаду организовали на трех площадках. На них проводили соревнования по военно-прикладным дисциплинам, мастер-классы по тактико-специальной подготовке и плетению маскировочных сетей, тематическую лекцию и кинопоказ.

Среди этапов соревнований были «огневой рубеж», «спасение пострадавшего», «сгибание/разгибание рук из упора лежа», «поднятие туловища из положения лежа на спине», «снаряжение ММГ магазина АК патронами», «неполная разборка/сборка ММГ АК-74 М» и другие.

Параллельно с основной программой шел тематический кинопоказ отрывка документального фильма о выводе советских войск из Афганистана и военизированные мастер-классы от инструкторов военно-патриотического объединения «Виктория».

«Мы проводим такие мероприятия, чтобы мотивировать команды тренироваться, улучшать свои качества и проявлять себя. Наряду с тренировками по военно-прикладным видам спорта ребята узнают о важных моментах нашей истории, героях. В соревновательную часть внедряем современные методики и технологии, чтобы сделать этот вид спорта интересным для ребят», — рассказал организатор спартакиады, руководитель военно-патриотического объединения «Виктория» Дмитрий Колтунов.

Победителями в старшей категории стали команды «Рубеж» (школа № 854, Зеленоград), «Рагнар», (школа № 9, Мытищи) и «Патриот» (Тимоновская школа, Солнечногорск). В младшей группе отличились «Аврора» (школа № 9, Мытищи), «Вымпел» (Тимоновская школа, Солнечногорск), «Юный десантник-3» (Военно-патриотический клуб «Юный десантник» имени С. П. Долгих, Зеленоград). Они заняли 1 — 3 места соответственно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.