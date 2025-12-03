В Солнечногорске открыли площадку для адаптивного спорта

Площадку для адаптивного спорта открыли в Берсеневской школе-интернате в Солнечногорске. Она рассчитана на людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по установке велись в течение ноября. На площади 150 кв. метров разместили тренажеры для комплексного развития и укрепления организма, силовых упражнений, моторики, велосипедных занятий, боксерские груши, брусья, перекладины и качели.

Инициатором возведения комплекса выступила Федерация бокса городского округа Солнечногорск «Феникс». Организация продвигает адаптивный спорт для детей и планирует популяризировать его среди участников специальной военной операции как один из инструментов реабилитации.

«Мы не хотим отделять особенных детей и поддерживаем их социализацию, чтобы они могли развиваться и чувствовать себя уверенно. Площадку для школы-интерната мы сделали при поддержке неравнодушных людей. У нас есть желание и возможности развивать адаптивный бокс как для детей, так и участников СВО. У нас уже работают тренеры в детском реабилитационном центре», — сказал председатель правления Федерации бокса городского округа Солнечногорск «Феникс» Андрей Сидоров.

На открытии спортивного пространства выступили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко. Они поздравили ребят, руководство и педагогов школы с новой уличной инфраструктурой, которая открывает дополнительные возможности для досуга и развития.

«Большое спасибо Федерации за вклад в развитие массового спорта и здорового поколения! Это не просто снаряды — это новые возможности, характер и победы для наших ребят», — отметила председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

Также школе подарили новые мячи и боксерские перчатки. В планах — организовать занятия по адаптивному боксу для ее учащихся.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.