В случае ухода Ненахова «Локомотив» может купить турецкого защитника
«Локомотив» определился с кандидатами на позицию правого защитника на случай ухода 27-летнего Максима Ненахова в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.
«Железнодорожники» изучают предложения от турецких клубов. Особое внимание уделяется командам, которые пострадали из-за букмекерских скандалов, что потенциально может позволить приобрести игрока по цене ниже его рыночной стоимости.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе «Краснодара» к усилению своего правого фланга обороны. «Быки» рассматривают Ненахова, а также Илью Ваханию из «Ростова» и Темиркана Сундукова из махачкалинского «Динамо».
Максим Ненахов является игроком «Локомотива» с июля 2021 года. За это время он провел 132 матча, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость защитника оценивается в 3,5 млн евро.
