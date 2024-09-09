В Серпухове стартовал осенний сезон заездов по мотокроссу

В Серпухове начался осенний сезон заездов соревнованиями по мотокроссу, а также кантри-кроссу и эндуро на кубок «Красные крылья» спортшколы «Зубренок», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году турнир собрал более двух сотен участников, а кубки и медали разыгрывались в 18 номинациях. Это подтверждение роста популярности мотоспорта среди молодежи.

Инициатор соревнований — спортивная школа «Зубренок». С каждым годом «Красные крылья» становятся все более привлекательной площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня.

По традиции в заездах приняли участие как юные спортсмены, так и старшее поколение. Возраст самого младшего 6 лет, а самого старшего — 67.

География также обширная — мотогонщики приехали из самых разных регионов страны. От Владимира до Ижевска. Поддержать спортсменов приехал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

«Поздравляю серпуховичей с победой, по традиции ни один заезд не обходится без отличных результатов от наших спортсменов», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.