В Серпухове прошла детская лыжная гонка на 600 участников

Детскую лыжную гонку провели 28 февраля на трассе спорткомплекса «Красные Крылья» в Серпухове Подмосковья. В соревнованиях приняли участие 600 юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На базе спортивного комплекса «Красные Крылья» состоялся XIII детский лыжный праздник на призы мастера спорта международного класса Марины Фирсовой. В этом году на старт вышли 600 детей, в том числе начинающие лыжники, для которых эти соревнования стали первыми.

Организаторы подготовили профессиональные трассы, а спортивную атмосферу поддерживали музыка и болельщики. По словам участников, погодные условия также способствовали успешному проведению гонки. Каждый, кто пересек финишную черту, сделал шаг к здоровому образу жизни и получил соревновательный опыт.

С приветственным словом к спортсменам обратился мастер спорта по лыжным гонкам Павел Жестков.

«Благодарю спортивную школу «Зубренок» и инициатора гонки, тренера спортшколы Марину Фирсову за организацию праздника и многолетнюю поддержку детского спорта в округе», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.