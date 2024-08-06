В Серпухове переданы 4,2 га под спортивные трассы

«На базе спорткомплекса «Красные крылья», где занимаются воспитанники из спортшколы «Зубренок» лыжными гонками и мотокроссом, уже имеется гоночная трасса. Для проведения соревнований более высокого уровня, областных и всероссийских соревнований, необходимо увеличить ее протяженность до 10 км. Переданные участки будут не только обустроены под эти цели, но и обслуживаться круглогодично», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Спортивная школа «Зубренок» была открыта в 2006 году. Помимо лыжных гонок и мотоциклетного спорта в школе развиваются такие виды спорта как: волейбол, мини-футбол, универсальный бой, настольный теннис, художественная гимнастика, греко-римская борьба, спортивная борьба панкратион, каратэ, плавание, тайский бокс и танцевальный спорт. Воспитанники школы постоянно принимают участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях, где всегда занимают призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.