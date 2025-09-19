В Сергиевом Посаде прошла осенняя спартакиада для людей с инвалидностью

Построение, разминка, игра в корнхолл, забеги 60 м и 400 м, дартс, подтягивание на перекладине, метание мяча, баскетбол — участники в каждом виде соревновались с большим азартом.

Например, в команде Михаила Кашлева, педагога адаптивной физической культуры, 8 человек. Все они воспитанники Семейного центра имени А. И. Мещерякова, постоянные участники спартакиады.

«Для детей и взрослых с нарушениями здоровья очень важны эти соревнования. И не только с точки зрения физического развития. Каждому важно почувствовать себя чемпионом, получить грамоту и медаль. Это стимулирует к новым достижениям», — рассказал педагог по адаптивной физической культуре Семейного центра имени А. И. Мещерякова Михаил Кашлев.

В спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья нет проигравших. Большинство участников смогли показать себя в каком-либо виде спорта и получить заслуженные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.