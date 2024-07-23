В Сергиевом Посаде 24 июля пройдут старты соревнований по гребному слалому

24 июля в комплексе гребного слалома в п. Богородское Сергиево-Посадского округа стартуют Всероссийские соревнования «Кубок сильнейших» по гребному слалому среди мужчин и женщин, в рамках которых пройдет и первенство РФ среди спортсменов до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания будут проходить в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Канал гребного слалома в Богородском был построен год назад при активном содействии депутата Госдумы Сергея Пахомова и главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова.

В суперсовременном комплексе мирового уровня для спортсменов созданы максимально комфортные условия для полноценной подготовки к соревнованиям по олимпийскому виду спорта. Подобных объектов во всем мире не больше 10.

Комплекс состоит из двух искусственных каналов: соревновательного и тренировочного (339 и 126 метров в длину соответственно). Также на объекте предусмотрены стартовые и финишный водоемы. Канал соответствует всем международным требованиям и может принимать турниры любого уровня, в том числе и Олимпийские игры.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.