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В Сергиевом Посаде 16 ноября пройдет турнир по футзалу

Турнир по футзалу памяти разведчика Александра Толмачева состоится 16 ноября в Сергиево-Посадском городском округе в спорткомплексе ЦСКА, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир состоится в память о воине-разведчике 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков Александре Толмачеве, а также с целью почтить память жителей Сергиево-Посадского городского округа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Участниками турнира станут: команда министерства обороны РФ «Позитрон», команда Федеральной службы безопасности «Атом», команда Министерства внутренних дел РФ «Система», а также клубы-участники первенства Подмосковья из Сергиево-Посадского городского округа — «08 БУ», «ОК-Лоза», FC HAVAL AVANTIME, «Колено Марка Ройса» и спортшкола «Сергиев Посад».

Почетными гостями соревнований станут известные российские футболисты — один из лучших защитников в истории российского футбола Дмитрий Сенников и советский футболист и российский тренер Анатолий Коробочка. Для всех зрителей и гостей мероприятия вход свободный.

Мероприятие состоится 16 ноября, в 10:00 — начало торжественной церемонии открытия.

Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Замышляева 1-а, СК ЦСКА.

Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация по электронной почте: ffspmr@mail.ru или по номеру телефона: 8 (925) 801-10-14.

Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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