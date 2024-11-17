В Щелкове состоялся семинар по айкидо

В УСК «Подмосковье» состоялся семинар по айкидо, организованный под руководством Сергея Евгеньевича Бородулина, мастера спорта СССР по греко-римской борьбе и обладателя чёрного пояса по айкидо. Сергей Евгеньевич также является обладателем 8-го дана и основателем профессиональной школы айкидо.

В семинаре приняли участие более 50 спортсменов, а также тренерский состав Центра развития айкидо: Сергей Владимирович Пермяков (6 дан), Дмитрий Михайлович Проничев (4 дан), Рустам Васильевич Латыпов (4 дан), Антон Петрович Белозерцев (3 дан), Владимир Михайлович Дёмин (3 дан), Парвин Васифович Магеррамов (3 дан) и Евгений Алексеевич Бородулин (3 дан).

Семинары по айкидо играют важную роль в углублении знаний, обмене опытом и совершенствовании навыков. Они помогают не только развить физические способности, но и понять философию боевого искусства в целом. Совместные занятия вдохновляют и поддерживают интерес к практике, а семинары способствуют формированию связей между различными практиками и укреплению духа единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.