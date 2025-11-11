В Щелкове построили и реконструировали 46 спортивных объектов

Как рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Булгаков, в их числе — школьные стадионы, многофункциональные площадки и другие объекты. Все работы выполнены по наказам жителей в рамках Народной программы партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«За последние годы в округе открыли 9 современных школьных стадионов, еще 10 модернизировано. Помимо этого, у нас построены и реконструированы 27 спортивных объектов — многофункциональные площадки, скейт-парки и тренажерные зоны», — сообщил Андрей Булгаков.

В частности, современные стадионы появились при школе № 16 на улице Парковая, школе № 19 в Новом Городке, Гребневской школе № 26, школе № 17 в микрорайоне Финский, а также в гимназиях № 2 и № 6 в центре города. Они доступны не только для учащихся, но и для всех жителей — в свободное от учебного процесса время.

В округе также активно развиваются пространства для экстремальных видов спорта. Так, новые скейт-парки открылись на улице Центральная, в Медвежьих Озерах и Монине.

Отметим, в настоящее время по Народной программе «Единой России» в Монине продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, а во Фрянове проходит второй этап реконструкции стадиона «Труд».

При этом до 2027 года запланирована реконструкция монинских стадионов «Спартак» и «Локомотив».