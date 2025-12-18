В Щелкове открылся первый шахматный клуб Сергея Карякина

«Наш проект направлен на массовое привлечение школьников в спорт и интеллектуальные соревнования. Мы реализуем его при поддержке партии „Единая Россия“ и опираемся на ее общественную и образовательную инфраструктуру. Поэтому уверен, что открытие шахматного клуба в Щелкове станет важным элементом развития шахмат в школах в рамках региональной повестки Московской области», — отметил сенатор, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

Учащиеся школы и других образовательных учреждений округа, местные жители, включая ветеранов, смогут посещать занятия, совершенствовать свое мастерство и участвовать в турнирах.

За честь сразиться с прославленным гроссмейстером боролись 110 юных шахматистов со всего городского округа. Среди них был самый титулованный юный шахматист Щелкова — 11-летний Сергей Дерябин. Сергей, ученик 3-го класса школы № 17, недавно подтвердил свой высокий уровень мастерства, войдя в сборную Московской области. Всего за полтора года он добился впечатляющих результатов: победа в командном первенстве Подмосковья, призовые места на первенстве области и триумф на ЦФО в рапиде, что дало ему право на участие в первенстве России. Сегодня он вновь доказал свое лидерство, заняв первое место на турнире.

«Меня шахматам научил дедушка, а потом мы начали играть с папой — мне очень понравилось. Самый сложный турнир для меня был в ЦФО — там были очень сильные соперники. Чтобы становиться лучше, нужно играть с теми, кто сильнее тебя. Сегодня было круто сыграть с самим Сергеем Карякиным! А еще меня всегда поддерживают родители и тренер, без них было бы тяжело», — рассказал Сергей Дерябин.

Право сделать первый ход в истории этого шахматного клуба было предоставленоГерою России, космонавту-испытателю отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Олегу Артемьеву.

«Шахматы развивают интеллект и стратегическое мышление — без этого в космос не летают. Одна из сложнейших задач при отборе — решить мат в два хода в свободном падении. Для меня эта школа — особое место: здесь учится мой сын, а я тренируюсь рядом, в Звездном. Играем мы и на орбите — магнитными шахматами первых экипажей. А чтобы не надоедало, советую блиц или игру с закрытыми глазами — это отличная тренировка для памяти. Такой человек уже одной ногой в отряде космонавтов», — добавил Олег Артемьев.

Отметим, что школа является участником всероссийской программы «Космические классы. Ключ на старт»,реализуемой при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». В рамках программы создаются профильные классы для глубокого и профильного изучения космических структур.

Ранее в Московской области в рамках проекта «Единой России» «Шахматы для СВОих» открылось более десяти шахматных клубов, гдеветераны, бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно заниматься шахматами, участвовать в турнирах, а также находить поддержку и общение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.