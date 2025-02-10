Фото - © Руза на базе Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №1

В Рузе прошел турнир по футболу среди подростковых команд

В Рузе на базе Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 1 прошел турнир по футболу среди подростковых команд 2012 и 2013 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спортивная школа «Руза» была представлена четырьмя командами. Также в турнире принимала участие команда из поселка Дорохово.

Соревнования прошли по круговой схеме и по итогам турнира победителем стали наши гости из Дорохово, команда «Спортивная школа Руза» 2013 года рождения заняла 2-е место, а команда «Спортивная школа Руза» 2012 года заняла 3-е место.

Тренеры-преподаватели — Коновалов Валерий Федорович и Уютнов Павел Викторович.

Напомним, в Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.