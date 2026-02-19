В Рузе Подмосковья 28 февраля пройдет турнир по подледной рыбалке

Соревнования по спортивной ловле рыбы со льда «Рузская рыбалка-2026» состоятся 28 февраля на Озернинском водохранилище в Рузском округе. Принять участие смогут рыболовы-любители от 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир пройдет вблизи деревни Нововолково. К участию допускаются мужчины и женщины старше 16 лет независимо от места проживания. Подростки от 16 до 18 лет смогут выйти на лед только в сопровождении родителей или законных представителей, а дети младше 16 лет — в составе семейных команд.

Регистрация участников открыта заранее. В день соревнований с 7:30 до 9:00 запланированы приезд и подтверждение регистрации, в 9:10 состоится церемония открытия, в 9:30 участники перейдут в зону ловли. Старт будет дан в 10:00, финиш намечен на 12:30, награждение и закрытие — на 14:00.

Для спортсменов и болельщиков подготовят концертную и анимационную программу. Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по телефону +7 (496) 272-31-47. Соревнования проводят в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.