В России растет популярность и зарплата фитнес-тренеров

В январе–августе этого года в стране спрос работодателей на фитнес-тренеров вырос более чем в 1,5 раза (+54% год к году). Наблюдается и рост соискательской активности — фитнес-тренеры запрашивали контакты работодателей на 57% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

Положительная динамика есть и в сегменте частичной занятости. По информации сервиса «Авито Подработка», за восемь месяцев число предложений подработки для фитнес-тренеров повысилось более чем в 2,6 раза (+166% год к году). Фитнес-тренеры также активнее искали подработку — интерес с их стороны увеличился на 69%.

Зарплата

По сведениям FitnessData, средняя зарплата тренера в тренажерном зале в РФ составила 99 тыс. рублей. В зависимости от формы занятости доход может быть разным. Если в фитнес-клубе есть аренда зала, то больше всех зарабатывают тренеры, снимающие помещение, они сами составляют расписание, устанавливают цену и оставляют прибыль. Их доход может быть свыше 150 тыс. рублей ежемесячно, а в отдельных случаях и превышать указанную сумму.

А самозанятые или ИП зарабатывают в среднем 105 тыс. рублей, тренеры в штате получают 97 тыс. рублей.

В фитнес-индустрии уровень дохода тренеров зависит от их профподготовки и квалификации. В исследовании FitnessData говорится, что лидеры по доходам — тренеры с медобразованием, у них средняя зарплата достигает 130 тыс. рублей (+23% по сравнению с 2024 годом). Тренеры с образованием в сфере физкультуры и спорта получают в среднем 99 тыс. рублей (+9%), с педобразованием — 85 тыс. рублей (+12%).

Кроме того, среди непрофильных специальностей допобразование положительно влияет на доход. Так, средний заработок специалистов с гуманитарным образованием — 85 тыс. рублей, а с техническим — 94 тыс. рублей.

Фитнес в столицах и в регионах

FitnessData отмечает, что в Москве тренеры зарабатывают в среднем 122 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 112 тыс. рублей, в городах-миллионниках — 94 тыс. рублей. Их зарплата в городах с населением до 500 тыс. — около 87 тыс. рублей.

Самый большой рост доходов по сравнению с предыдущим годом отмечен в городах с населением от 1 млн челочек и больше. В них зарплаты выросли на 31%. В Москве и Санкт-Петербурге рост меньше (14-16%), а доходы в городах с населением до 1 млн жителей увеличился более значительно — на 25% в среднем.

«Мы видим, что рынок фитнес-профессий активно развивается по всей стране. Позитивная динамика фиксируется в разных регионах: например, в Приволжском федеральном округе число вакансий для фитнес-тренеров выросло на 81%, в Сибирском — на 64%, а в Центральном — на 40%. Данные подтверждают растущую востребованность специалистов в сфере фитнеса и усиление роли отрасли в региональной экономике», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Рынок фитнес-услуг

Фитнес-индустрия в России показывает устойчивый рост вне зависимости от кризисов. По информации FitnessData, в 2013–2025 годах доля россиян, которые регулярно занимаются фитнесом, повысилась с 2,65% до 4,9%. И даже в годы пандемии коронавируса клиенты возвращались в клубы за укреплением здоровья.

Активный спрос отразился и на инфраструктуре: к первому полугодию текущего года число фитнес-объектов в РФ достигло 14,4 тыс.

Сейчас у занимающихся фитнес превращается в полезную привычку, а тренеры — в проводников и наставников, которые ведут к гармонии тела и разума через спорт и активный образ жизни.

Нехватка кадров

Консолидация рынка фитнес-услуг продолжается, как говорится в исследовании FitnessData. Топ-10 сетей контролируют 28% отрасли против 23% в 2018 году. Крупные бренды активно открывают новые клубы, что усиливает дефицит кадров в отрасли.

Как показал опрос управленцев и собственников фитнес-клубов, 53% из них говорят о нехватке специалистов как о главной проблеме отрасли. В эту сферу необходимы свежие кадры. На втором месте — быстрый рост расходов по сравнению с ценами (46%), затем — высокая стоимость привлечения клиентов (33%) и сезонность вместе с демпингом со стороны конкурентов (29%).

«Только в этом году обучение начали свыше 700 студентов — и это лишь первый поток. Подобная динамика показывает, что все больше людей рассматривают фитнес как профессиональную сферу, а не подработку, где можно развиваться и строить долгосрочную карьеру с перспективным будущим. Причем это происходит не только в крупных городах, но и на периферии, где индустрия совсем молодая», — отметила руководитель проекта DDX Академия Елена Середа.

К середине этого года в стране насчитывается 375 тыс. тренеров, из которых 245 тыс. работают в индустрии на постоянной основе. Но при этом спрос все еще превышает предложение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.