В Реутове прошел традиционный турнир по художественной гимнастике

В минувшие выходные в ФОК Реутова состоялись муниципальные соревнования «Осенний вальс» среди 250 гимнасток из Москвы и Подмосковья. Мероприятие прошло при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе церемонии открытия директор спортивного комплекса Александр Герасимов отметил важность дисциплины для всестороннего развития молодежи. Спортсменки продемонстрировали не только мастерство, но и грацию.

«Пятнадцать воспитанниц спортивной школы получили удостоверения и значки мастеров спорта России — важное признание их упорства на длинном спортивном пути», — прокомментировал успех реутовских гимнасток Герасимов.

Девочки не впервые удостаиваются высоких наград и побеждают на соревнованиях. На прошлой неделе городская команда «Бусинки» вернулась с серебряными медалями по гимнастике, Судьи отметили высокий уровень подготовки и профессионализм участниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.