В Реутове появился первый в округе корт для падел-тенниса

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Реутова Филиппом Науменко посмотрел новый корт для падел-тенниса рядом с академией вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова — это первый такой спортивный объект, открытый в округе. Как подчеркнул спикер регионального парламента, реализован проект по просьбе реутовчан. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Летом вместе с жителями мы смотрели, как здесь велась реконструкция универсальной спортивной площадки. И в процессе нашей встречи инициативная группа жителей внесла еще одно предложение — дополнительно оборудовать корт для игры в теннис. К пожеланиям прислушались — корт, как и площадку, внесли в Народную программу партии «Единая Россия» по наказу наших избирателей. Важно, что все, кто хочет заниматься спортом, особенно наша молодежь, может реализовать такое желание поиграть в эту игру. Я знаю, она очень популярна. Сам сейчас попробовал первый раз — увлекательно», — сказал Игорь Брынцалов.

По его словам, стоимость работ составила порядка 6 млн рублей — это внебюджетные средства.

Строители быстро справились с задачей — выполнили все работы за 3 недели. На корте установлено ограждение, освещение, уложено искусственное покрытие. Он полностью соответствует требованиям Международной федерации падел-тенниса. Новый спортивный объект был открыт для жителей в День города. С тех пор пользуется большой популярностью.

Присутствующий на встрече тренер по падел-теннису Дмитрий Савинов оценил возможности корта на высший балл. Он объяснил, что это командная игра для двух пар игроков и отличается от тенниса более простыми правилами, подачей из-под руки и ракетками без струн. И согласился на первое время помочь правильно обучить игре местных жителей.

«Тренировки проходят по-разному в зависимости от уровня ученика, потому что у кого-то самый начальный уровень, и есть задачи по работе с координацией, балансом, попаданием по мячу. Тот, кто приходит после других ракеточных видов спорта, ему, конечно, гораздо легче. Вообще людям, которые занимаются спортом, гораздо проще освоиться. Могу сказать, спрос есть. Здесь корт был необходим, так как большинство площадок сконцентрировано у нас на западе Москвы и многим приходилось ездить туда», — отметил Дмитрий Савинов.

Ребята, которые заняли площадку для игры сегодня, поблагодарили Игоря Брынцалова за возможность научиться новой игре и поделились своими впечатлениями.

«Мне очень нравится. Это интересная игра. Теперь думаю всерьез заняться этим видом спорта. А пока буду приходить сюда с подругой», — поделилась эмоциями живущая неподалеку Елизавета Кеворкова.

Игорь Брынцалов пожелал ребятам успехов и новых достижений. И высказал уверенность, что корт для падел-тенниса будет способствовать развитию в Реутове нового вида спорта и станет любимым местом для того, чтобы провести время с пользой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.