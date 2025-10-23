В Раменском в СК «Борисоглебский» проходит чемпионат России по волейболу сидя

В Раменское который год подряд приезжают на проведение соревнований по волейболу сидя, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Немного информации: это разновидность волейбола для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. Кстати, это паралимпийский вид спорта. Игра предназначена для людей, которые не могут играть в полный рост: инвалидов с нарушениями опорно-двигателього аппарата и здоровых людей с травмами конечностей или позвоночника.

В соревнованиях принимают участие 12 мужских и 5 женских команд.

Павел Ремезов, главный судья соревнований, судья международной категории по волейболу сидя, прокомментировал: «Хочется отметить активность регионов. В соревнованиях выступают участники СВО. Благодаря спорту люди социализируются, находят себя в новом качестве — уже спортсменами, представляющими свой регион, находят друзей и единомышленников, стараются достичь высот на спортивном поприще».

На чемпионат регионы представили свои команды. И кажется, приехала основная часть страны: Москва и Московская область, Свердловская область, Кузбасс, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, ДНР, Удмуртская Республика, Калининградская область, Иркутская и Белгородская области.

Мужские команды на первом этапе поделены на две группы, по итогам игр в которых лучшие команды выйдут в плей-офф. Женские команды сыграют между собой в один круг, после чего четыре лучшие также выйдут в финальную часть соревнований.

Онлайн-трансляция матчей доступна на странице ВКонтакте «Спорткомплекс „Борисоглебский“

Напомним, волейбол сидя — это паралимпийский вид спорта, разновидность волейбола для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.