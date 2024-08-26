В Раменском прошел турнир по силовому экстриму «Железный человек»

В городском округе Раменское состоялся турнир по силовому экстриму «Железный человек», участниками которого стали сильнейшие тяжелоатлеты со всей страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Силачи-экстремалы демонстрировали невероятные возможности и удивляли выносливостью. На стадионе «Леон Арена» собрались 10 представителей сценического экстрима, для которых были подготовлены зрелищные испытания с использованием различных предметов.

«Фестиваль силового экстрима проходит у нас в Подмосковье впервые, и я надеюсь, что он станет еще одной доброй традицией нашего региона. В планах — каждый год увеличивать масштабы наших спортивных мероприятий, привлекать как можно больше зрителей, особенно детей и молодежи. Желаю, чтобы для каждого сегодняшний фестиваль стал настоящим праздником спорта», — сказал первый заместитель Председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.

Участники соревнований должны были поднимать легковой автомобиль весом 1300 кг, тянуть автобус на дистанцию 25 м, перебрасывать песочную гирю весом 30 кг через перекладину 5 м. Также тяжелоатлеты участвовали в эстафете с подъемом тяжелых предметов, устанавливали «камни Атласа» весом от 120 до 180 кг на специальные тумбы и перемещали бревна.

Главным судьей соревнований стал многократный призер и победитель этапов Кубка России по силовому экстриму, чемпион Европы, рекордсмен книги рекордов России Михаил Сидорычев.

Хедлайнерами турнира были известные тяжелоатлеты-экстремалы: обладатель титула «Сильнейший человек России 2002», рекордсмен в тяге железнодорожного состава Вячеслав Максюта, обладатель титула «Сильнейший человек России 2007» Михаил Шивляков, обладатель титула «Сильнейший человек России 2004», рекордсмен Книги рекордов Гинесса Игорь Педан и восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге Михаил Кокляев.

«Желаю спортсменам удачного выступления, чтобы все обошлось без травм. Домой к своим родным и близким мы должны вернуться целыми и невредимыми. Я хочу пожелать нашим зрителям феерического шоу. Не забываем поддерживать наших спортсменов, потому что ваши аплодисменты — это главная награда для наших спортсменов. Вы создаете атмосферу, вы делаете это мероприятие. Без вас бы этого ничего не случилось, была бы просто открытая тренировка на площадке», — приветствовал зрителей и участников Михаил Кокляев.

В соревнованиях приняли участие серебряный призёр чемпионата России по стронгмену 2023, бронзовый призёр открытого Кубка Москвы по стронгмену 2023 Валентин Акимов (Смоленская область), сильнейший человек Черноземья, победитель Кубка России, победитель World Series Ethnosport Challenge Владимир Булгаков (Курск), трехкратный чемпион России по силовому экстриму, трёхкратный чемпион Азии по силовому экстриму, победитель Кубка мира Ultimate Strongman, победитель Arnold Classic USA Евгений Гавриленко (Саратов), призер и победитель турниров по силовому экстриму Николай Гоглов (Нижегородская область), топ-5 сильнейших людей России 2023, призёр и победитель всероссийских и международных турниров по силовому экстриму, рекордсмен России среди юниоров в переносе коромысла с живым весом Александр Клоков (Липецк), сильнейший человек Москвы 2022-2024, серебряный призёр Кубка Азии, рекордсмен России в парной становой тяге оси Аполлона Дмитрий Логунов (Москва), чемпион Южного Федерального округа по силовому экстриму, серебряный призёр турнира Siberian Power Show 2021, рекордсмен России в подъёме парного бревна над головой Рамиль Рамазанов (Кузнецк), топ-10 стронгменов России 2023, победитель международного турнира в Китае, победитель открытого Кубка Москвы 2023 Дмитрий Самойлов (Белгород), чемпион России среди любителей Андрей Смирнов (Нижний Новгород), чемпион мира по стронгмену 2019, победитель Кубка мира по стронгмену, сильнейший человек России 2022 и 2023 Давид Шамей (Белгород).

Напомним, что 31 августа в Московской области состоится вторая часть турнира «Железный человек». Сильнейшие люди России соберутся в городском округе Пушкинский в Центральном парке культуры и отдыха, где вновь продемонстрируют невероятные возможности человека.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.

