В Раменском округе стартовал проект «Футбольные мамы»

Федеральный социальный проект «Футбольные мамы» стартовал в Раменском. Сегодня в муниципалитете занимаются две команды – в городе и округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы присоединиться к проекту нужно быть мамой и иметь желание стать частью команды. А вот уметь играть в футбол совсем не обязательно. Всему этому научат на тренировках.

15 сентября «Футбольные мамы» провели товарищеские турниры в Ильинке. На них собрались команды из Жуковского и Раменского.

Проект уже объединил тысячи женщин и появился в более чем 30 регионах России и Беларуси. Также он вошел в национальный проект «Демография».

Сообщество футбольных мам стремится популяризировать этот спорт и привлечь в него активных женщин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.