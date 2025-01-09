В Раменском округе состоялся шахматный турнир

сегодня в 14:59

В шахматном турнире «К победе напрямик» спортсмены ДК «Победа» завоевали призовые места, показав отличные результаты. Турнир был организован руководителем шахматного клуба Вадимом Баталовым, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Такой турнир в ДК «Победа» организуется уже в третий раз. Михаил Кузнецов выступил в качестве главного судьи соревнований. Призерами сражений на черно-белых досках стали 29 участников.

В общем зачете среди юношей: первое место занял Перелыгин Владислав; второе место — Завражнов Дмитрий; третье место — Тимофеев Вадим.

Среди девушек: первое место заняла Шевцова Варвара; второе место — Фабарисова Юлия; третье место — Кравец Ирина.

Среди участников 2016 года рождения и моложе: первое место занял Филичкин Сергей; второе место — Сеземов Иван; третье место — Титов Илья.

В рейтинге до 1 200: первое место занял Ипатов Максим; второе место — Абаев Илья; третье место — Гурьев Степан.

Участникам турнира и другим желающим поучаствовать напомнили о новом турнире, который стартует 12 января. Запись возможна через заявку по номеру организатора соревнований: +7 (985) 621-38-44.

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