В Раменском округе пройдет второй этап RDRC 13 и 14 июня

Второй этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу RDRC состоится 13 и 14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково Раменского округа. Ожидается участие более 250 пилотов на автомобилях и мотоциклах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях выступят более 250 пилотов. Первый этап завершился неожиданными результатами в нескольких категориях: новички потеснили фаворитов, а ряд спортсменов показал лучшие достижения в карьере. Конкуренция выросла во всех классах.

В рамках каждого этапа проходят заезды нескольких серий: Про — для профессиональной техники с каркасом безопасности, Про Стрит — для самых быстрых дорожных машин, Стрит — для широкого спектра дорожных автомобилей, Клуб — для кастомной техники с механической трансмиссией и Мото — для мотоциклов. Внутри серий предусмотрены отдельные классы с учетом технических характеристик и уровня подготовки пилотов.

Из-за непогоды на первом этапе не состоялся фестиваль Russian Weekend Drags от Mad Buckets. Организаторы планируют провести его в ближайшие выходные. Зрителям будут доступны трибуны и премиум-зона, ресторанный дворик, парковка, детский городок, дрифт- и дрэг-такси, а также автограф-сессии. В течение дня открыт доступ в технический парк. Соревнования проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.