сегодня в 18:28

В Раменском округе продолжается работа по трудоустройству ветеранов СВО

Для одного из участников спецоперации организовали ознакомительную экскурсию на предприятие «Восток-Сервис». Компания специализируется на производстве инновационной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, контролируя 30% российского рынка в данной сфере, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе визита ветерану продемонстрировали производственные мощности, рассказали о применяемых технологиях и основных направлениях деятельности предприятия.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев подчеркивает важность адаптации вернувшихся военнослужащих к гражданской жизни. По его словам, трудоустройство помогает ветеранам почувствовать себя востребованными и является ключевым элементом интеграции в мирную жизнь.

Предприятия округа предлагают участникам СВО различные вакансии с достойной оплатой труда, социальными гарантиями и перспективами карьерного роста. Эдуард Малышев уверен, что опыт, знания и навыки, приобретенные на службе, будут востребованы в различных сферах деятельности.

«Будем продолжать поддерживать наших героев и помогать им найти свое место в жизни», — заявил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.