В Подольске запустили летний проект «Спорт в каждый двор»

Летний проект «Спорт в каждый двор» стартовал 6 июня в городском округе Подольск в рамках федеральной программы «Прорыв к здоровью». Все лето на дворовых территориях будут проходить бесплатные спортивные игры для детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми участниками проекта стали жители бульвара Юности. 7 июня спортивную эстафету принял двор дома №47 на улице Свердлова. В течение лета игровые площадки будут работать в разных микрорайонах округа.

Под руководством инструкторов дети осваивают правила классических дворовых игр — «Классики», «Резиночки», «Вышибалы», «Пятнашки» и другие активные состязания. Программа направлена на развитие координации, выносливости, скорости и командного взаимодействия.

«Мы хотим показать детям, что их собственный двор — это отличное место для спорта и новых знакомств. Мы не просто проводим время с ребятами, а передаем им правила тех самых игр нашего детства, которые забываются», — рассказал инструктор по спорту Максим Катеров.

Проект продлится все лето. Игры будут проходить каждые субботу и воскресенье на новых локациях. В месяц планируется задействовать восемь площадок, а на каждом адресе мероприятия будут длиться по четыре часа. Участие бесплатное, всем детям вручают памятные сувениры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.