В Подольске провели кубок округа по волейболу к 8 Марта

Турнир по волейболу в формате 4х4 прошел 9 марта в спортивном комплексе «Труд» в Подольске. В соревнованиях участвовали восемь команд регулярного чемпионата сезона 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок городского округа Подольск посвятили Международному женскому дню. Игры прошли на базе спортивного комплекса «Труд» («Спорт-Сервис»). В турнире выступили восемь команд, которые разделили на две группы.

В группе А сыграли «Весна», «Ганган Теам», «Спринт» и «Водоканал». В группу Б вошли «Искры», «Фест», «Олимп» и «Малышки». На групповом этапе команды встречались по круговой системе — каждая с каждой. По две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфиналы. Победители полуфиналов разыграли первое место, проигравшие — третье.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Водоканал». Серебро завоевала «Весна», бронзу — «Фест». Призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.