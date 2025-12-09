В подмосковных Люберцах будут развивать стрелковый спорт

8 декабря в спортивном комплексе «Триумф» состоялось важное событие для любителей стрелкового спорта. Местная администрация и московское областное подразделение Федерации практической стрельбы России заключили партнерское соглашение.

Документ предусматривает организацию турниров различного масштаба и продвижение стрелковых дисциплин среди жителей округа. Кроме того, стороны планируют привлекать к реализации спортивных инициатив представителей бизнеса и государственных структур.

Глава Люберецкого городского округа Владимир Волков отметил растущий интерес россиян к этому направлению. По его словам, за минувшее десятилетие отечественные спортсмены-стрелки добились впечатляющих результатов на крупнейших международных турнирах, включая континентальные и мировые первенства.

Городской округ Люберцы стал первым муниципалитетом в Московской области, заключившим партнерское соглашение с российской Федерацией практической стрельбы. Теперь администрация города поддерживает развитие уже 42 спортивных дисциплин, включая практическую стрельбу.

Участники мероприятия осмотрели спортивные объекты, посмотрели тренировки атлетов, а также присутствовали на церемонии подписания соглашения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

