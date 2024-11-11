В подмосковном Орехово-Зуеве стартовал Кубок РФ по авиамодельному спорту

Во Дворце спорта «Восток» подмосковного города Орехово-Зуево стартовал Кубок России по авиамодельному спорту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

«У нас по большому счету два больших кластера здесь — это свободно летающий, который летает под потолком, и кордовые модели — копии самолетов, они делаются по чертежам. Делается стендовая оценка, они выполняют фигуры пилотажа, которые выполнял прототип», — сказал организатор соревнований Кубка России Александр Кузьмин.

В мероприятии заявлено около 30 участников. География конкурсантов обширна: Пермский край, Донецк, Москва, Московская область и даже Новосибирск. Владимир Мальцев — действующий спортсмен, не мог пропустить Кубок России. Выступает с почти невесомыми моделями F1D. Такие самолеты летают очень медленно, управления не предусмотрено.

«Предусмотрена только корректировка в процессе полета, потому что модель свободно летающая, если вдруг каким-то потоком ветра ее подносит к препятствию, есть возможность длинным шестом ее отвести от этого препятствия. Размах модели не больше 550 мм, масса модели без резиномотора 1,4 г, резиномотор не больше 400 мг», — сказал участник соревнований Василий Мальцев.

Спортсмены получали баллы не только за выполнение программы, но и за качество изготовления моделей. Ведь все самолеты сделаны руками участников. Соревнования Кубка России по авиамодельному спорту закрывают сезон. А в феврале следующего года Орехово-Зуево вновь встретит авиамоделистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.