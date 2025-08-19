В Подмосковье впервые пройдет турнир по новой стрелковой дисциплине

В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе 30 августа состоятся первые в России соревнования по новой дисциплине стрельбы — винтовка динамическая (PRS 600), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В дебютном турнире по стрельбе из динамической винтовки примут участие 80 лучших стрелков из разных регионов России. Им предстоит преодолеть восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров.

​Мероприятие состоится одновременно с финалом Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и стрельбе из карабина пистолетного калибра. Все соревнования пройдут под эгидой федерации снайпинга России (ФСР) и федерации практической стрельбы России (ФПСР).

​«Подмосковный парк „Патриот“ зарекомендовал себя не только как отлично организованная площадка для проведения соревнований высокого уровня, но и как центр военно-патриотического и спортивно-стрелкового развития всей России. Проведение соревнований по практической стрельбе в разных дисциплинах на одной площадке демонстрирует самый высокий уровень подготовки и наших организационных возможностей», — сказал и. о. главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин.

​Стать участником соревнований и ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте.

​Дата проведения: 30 августа 2025 года.

​Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, 55 км Минского шоссе, парк «Патриот», многофункциональный огневой центр (МФОЦ).

​Программа:

8:45 — открытие;

9:00–13:00 — основной матч;

13:00–14:00 — обед;

14:00–17:00 — основной матч;

17:30 — награждение, закрытие соревнований.

​Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация до 25 августа. Подробности по телефону: 8-980-459-56-49 (Наталья).

​Турнир состоится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.