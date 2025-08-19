В Подмосковье впервые пройдет турнир по новой стрелковой дисциплине
Фото - © Федерация практической стрельбы Московской области
В парке «Патриот» в Одинцовском городском округе 30 августа состоятся первые в России соревнования по новой дисциплине стрельбы — винтовка динамическая (PRS 600), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В дебютном турнире по стрельбе из динамической винтовки примут участие 80 лучших стрелков из разных регионов России. Им предстоит преодолеть восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 метров.
Мероприятие состоится одновременно с финалом Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и стрельбе из карабина пистолетного калибра. Все соревнования пройдут под эгидой федерации снайпинга России (ФСР) и федерации практической стрельбы России (ФПСР).
«Подмосковный парк „Патриот“ зарекомендовал себя не только как отлично организованная площадка для проведения соревнований высокого уровня, но и как центр военно-патриотического и спортивно-стрелкового развития всей России. Проведение соревнований по практической стрельбе в разных дисциплинах на одной площадке демонстрирует самый высокий уровень подготовки и наших организационных возможностей», — сказал и. о. главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин.
Стать участником соревнований и ознакомиться с более подробной информацией можно на официальном сайте.
Дата проведения: 30 августа 2025 года.
Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, 55 км Минского шоссе, парк «Патриот», многофункциональный огневой центр (МФОЦ).
Программа:
- 8:45 — открытие;
- 9:00–13:00 — основной матч;
- 13:00–14:00 — обед;
- 14:00–17:00 — основной матч;
- 17:30 — награждение, закрытие соревнований.
Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация до 25 августа. Подробности по телефону: 8-980-459-56-49 (Наталья).
Турнир состоится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.