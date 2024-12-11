В Подмосковье стартует сезон тренировок на свежем воздухе 15 декабря

Сезон тренировок на свежем воздухе в парках Подмосковья откроет чемпион России по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, чемпион мира среди юниоров, чемпион России Михаил Девятьяров-младший. Уже 15 декабря спортсмен проведет мастер-класс для всех желающих в городском округе Лыткарино, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Это первая тренировка нового подмосковного проекта «Тренировки со звездами в парках», которая даст старт серии мероприятий с титулованными спортсменами.

​Мастер-класс состоится на территории лыжной трассы «Волкуша». Именитый лыжник проведет разминку на свежем воздухе, поделится с любителями лыжных гонок секретами профессионального мастерства. Михаил Девятьяров — представитель спортивной династии, сын олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова, который является легендой советского и российского лыжного спорта. После тренировки спортсмен ответит на вопросы любителей лыжных гонок, раздаст автографы и сфотографируется с участниками на память.

​В программе мероприятия, помимо мастер-класса, эстафеты и конкурсы под открытым небом, за победу в которых участники получат памятные подарки. У всех желающих также будет возможность выполнить задания спортивного «Колеса фортуны».

​Для тех, кто не сможет присоединиться к стартовой тренировке со звездой спорта в Лыткарине, будет возможность выбрать для себя подходящую дату и локацию в течение всего зимнего сезона. Мастер-классы будут проходить на лыжных трассах региона бесплатно и без ограничений по возрасту, а проводить их будут спортсмены, имена которых знает вся страна. Анонсы будут размещаться в аккаунтах министерства спорта Подмосковья в социальных сетях, а также на сайте.

​Ранее открытую тренировку в ТРК VEGAS Кунцево провели серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Спортивное мероприятие пройдет 15 декабря 2024 года в 11:00 по адресу: Московская область, городской округ Лыткарино, лыжная трасса «Волкуша».

Мероприятие организовано в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Возрастное ограничение для зрителей: 0+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.