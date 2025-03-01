В Подмосковье стартовали чемпионат и первенство ЦФО по танцевальному спорту

«Рад всех видеть на подмосковной земле, желаю вам, самое главное, обойтись без травм. Ну и хочу пожелать удачи судьям, чтобы вы не допускали ошибок, чтобы все достойно прошло. Всех с праздником! Тем, кто пройдет отбор — удачи уже на чемпионате России», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов в ходе торжественной церемонии открытия соревнований.

​Турнир проходит во дворце спорта «Лобня» с 27 февраля по 3 марта. Победители и призеры получают шанс в составе сборной ЦФО принять участие в чемпионате России по танцевальному спорту.

​«Любые соревнования — это не только радость, но и испытание. Это проверка своих возможностей и шанс показать себя, сравнить с другими. Я вам всем хочу пожелать интересного конкурса, выдающихся новых результатов, и чтобы вы шли с этими результатами не только по всей нашей стране, но и по всему миру», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

​В первенстве ЦФО примут участие более 1 500 спортсменов из 18 субъектов РФ. Московскую область представят 368 спортсменов из 24 городских и муниципальных округов: Долгопрудный, Электросталь, Красногорск, Подольск, Люберцы, Солнечногорск, Серпухов, Коломна, Пушкинский, Наро-Фоминский, Королев, Химки, Дубна, Богородский, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Щелково, Истра, Балашиха, Звездный городок, Лобня, Ступино и Ленинский.

​«Очень важно, чтобы каждый из вас стремился к победе, в том числе и на чемпионате мира. И не менее важно, чтобы когда вы стояли на пьедестале почета, звучал гимн нашей страны. Я уверена, что вы все достойны высшей ступени пьедестала, в честной борьбе, в которой вы нам всем продемонстрируете свой труд, свое умение танцевать, свое особое восприятие музыки. Наша судейская бригада максимально профессионально вас оценит, помните, что у всех вас равные шансы, равные возможности», — отметила президент всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

​Кроме того, в рамках чемпионата ЦФО выступят свыше 300 участников из 18 регионов России. Подмосковье представят 104 спортсмена из 25 муниципальных образований: Долгопрудный, Электросталь, Красногорск, Подольск, Люберцы, Солнечногорск, Серпухов, Коломна, Пушкинский, Наро-Фоминский, Королев, Химки, Дубна, Богородский, Дмитровский, Чехов, Клин, Одинцовский, Щелково, Истра, Балашиха, Звездный городок, Лобня, Ступино и Ленинский.

​Организаторами чемпионата и первенства ЦФО выступают: министерство спорта РФ, всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла, а также «Союз танцевального спорта Московской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.