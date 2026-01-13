В Подмосковье стартовал прием заявок на чемпионат «Абилимпикс» 2026 года

Центр развития движения «Абилимпикс» Московской области объявил о начале приема заявок на XII областной чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает министерство образования Московской области.

Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Московской области в апреле 2026 года. Участниками соревнований могут стать школьники от 14 лет, студенты профессиональных и высших учебных заведений, а также специалисты с инвалидностью, включая выпускников и лиц, получивших инвалидность во взрослом возрасте.

Организаторы отмечают, что региональный чемпионат объединяет представителей разных возрастов и профессиональных направлений. Мероприятие способствует профессиональной ориентации, получению практического опыта и дальнейшему трудоустройству людей с инвалидностью и ОВЗ.

Заявки на участие принимаются в электронном виде с 13 по 31 января 2026 года. Подать заявку можно по ссылке.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.