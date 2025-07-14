В Подмосковье стартовал новый спортивный проект «Звездное лето»

​«Звездное лето в Подмосковье» — это серия открытых тренировок, мастер-классов и спортивных игр для жителей и гостей региона, предпочитающих отдых на пляже.

​В стартовом событии проекта приняли участие: чемпион и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Легков, двукратный чемпион России по баскетболу, победитель Лиги Европы ФИБА Виктор Кейру, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, обладатель Кубка России по волейболу на снегу, призер чемпионата России по пляжному волейболу Дарья Павлова и игрок пляжной волейбольной команды «Заречье-Одинцово», победительница Спартакиады молодежи России Елена Федчук.

​«Все, что здесь происходит, это очень здорово. Лето, тепло, очень много ребят. Мы провелимастер-классы по разным дисциплинам, играли в волейбол. И это был настоящий праздник для всех. Очень хочется сказать слова благодарности министерству физической культуры и спорта Московской области. Проект замечательный, хочется побольше таких полезных инициатив», — прокомментировал старт проекта Александр Легков.

​Спортивный праздник начался с бодрой разминки от команды звездных гостей. Каждый прославленный спортсмен продемонстрировал свои любимые элементы разминки. Затем все желающие испытали свои силы в перетягивании каната. Помочь одной из команд вызвался олимпийский чемпион Александр Легков. А для любителей волейбола состоялся открытый мастер-класс от профессиональных игроков Дарьи Павловой и Елены Федчук.

​«Спасибо огромное за организацию такого замечательного праздника. Здорово, что столько профессионалов своего дела делятся своим опытом. Особенно круто, что это делается в первую очередь для детей. Также очень весело удалось поиграть в волейбол с жителями города, все очень позитивные, все спортивные. Каждый поддержал наше мероприятие. Это очень важный шаг для развития спорта в Московской области», — поделились эмоциями Дарья Павлова и Елена Федчук.

​Не остались в стороне и поклонники игры миллионов. Для них открытую тренировку по пляжному футболу провели Борис Никоноров и Виктор Кейру.

​«Великолепно провели сегодняшний день. Настоящие легенды из разных видов спорта приехали в Подмосковье, чтобы провести мастер-классы и порадовать всех отдыхающих на пляже. Было очень много детей, у которых горели глаза и зашкаливали эмоции. Что может быть лучше? Ради этого мы и приехали сегодня. Проект только начинается, я надеюсь, что он охватит всю Московскую область, а затем и всю страну», — сказал Борис Никоноров.

​Главным событием дня стал волейбольный товарищеский турнир в формате 5 на 5 между коллективом именитых спортсменов и любительскими командами отдыхающих. После волейбольных противостояний состоялась автограф-сессия для всех желающих, в ходе которой каждый мог пообщаться со знаменитыми гостями и сделать совместное фото. А завершилось мероприятие «перестрелкой» из водных пистолетов. Также в течение всего дня проходил розыгрыш призов на колесе фортуны от министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Испытал сегодня самые лучше эмоции. Главное, что и жители получили хорошее настроение. Мы для этого сегодня и приехали, чтобы подарить отдыхающим заряд позитивной энергии. Все ребята молодцы, дети молодцы, все очень способные, выполняли каждое упражнение как надо. Мы, честно признаться, такого не ожидали. Нас даже местные сегодня обыграли в волейбол в самом первом матче, и это было не специально, никто никому не поддавался», — добавил Виктор Кейру.

​Всего в текущем летнем сезоне запланировано пять спортивных пляжных фестивалей: в Талдомском г. о., на пляже «Солнечный берег»; в г. о. Электросталь, на пляже в парке «Авангард», в г. о. Лыткарино, пляж на карьере «Волкуша», в Сергиево-Посадском г. о., пляж в лесопарке «Загорское море» и в г. о. Коломна, пляж на реке Коломенка. Подчеркнём, что в расписание мероприятий могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий — следите за публикациями пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.